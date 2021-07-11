УЕФА осудил действия фанатов перед финалом чемпионата Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с заявлением по поводу беспорядков, произошедших в Лондоне перед финалом чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Италии и Англии, сообщает ТАСС.

Болельщики без билетов штурмовали стадион «Уэмбли», пытаясь прорваться на него, перепрыгивали через ограждения, сносили заборы и сталкивались с сотрудниками стадиона и полицией.

«УЕФА решительно осуждает инциденты, произошедшие сегодня вечером у стадиона «Уэмбли». Нет места такому неприемлемому поведению на футбольных полях», — заявили в УЕФА.

Финал континентального первенства обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).