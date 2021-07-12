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Доннарумма выиграл пятую серию послематчевых пенальти из пяти

Доннарумма выиграл пятую серию послематчевых пенальти из пяти
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который вместе со своей командой одержал победу в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с Англией, выиграл пятую серию послематчевых пенальти из пяти, сообщает Opta.

Итальянский голкипер трижды побеждал в серии пенальти с клубом и дважды — с национальной командой. В поединке с англичанами Джанлуиджи отразил два последних удара. Итальянцы победили по пенальти со счётом 3:2.

Доннарумма не был признан лучшим игроком финала, но он получил приз как лучший футболист всего чемпионата Европы — 2020.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

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