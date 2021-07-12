Роберто Манчини: мне жаль сборную Англии, она провела чудесный турнир

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини высказался после победного финала Евро-2020, в котором его подопечные обыграли национальную команду Англии в серии послематчевых пенальти.
«Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее. А сейчас же мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов!
То, что все это возможно, в определенные более ранние моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это чудесный коллектив. Позади сложный матч, который стал еще более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле", — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.
- 12 июля 2021
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