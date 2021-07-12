Премьер-министр Великобритании осудил расистские нападки на игроков сборной Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался по поводу расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после поражения в финальном матче Евро-2020 с Италией.
«Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы её восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Виновным в этом ужасном оскорблении должно быть стыдно», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.
- 12 июля 2021
-
11:15
-
11:14
-
11:03
-
10:59
-
10:45
-
10:39
-
10:34
-
10:30
-
10:29
-
10:20
-
10:14
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:47
-
09:36
-
09:29
-
09:19
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:34
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
08:00
-
07:21
-
07:17
-
07:04
-
06:41
-
06:07
-
05:56
-
05:23