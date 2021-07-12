Премьер-министр Великобритании осудил расистские нападки на игроков сборной Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался по поводу расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после поражения в финальном матче Евро-2020 с Италией.



«Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы её восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Виновным в этом ужасном оскорблении должно быть стыдно», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.