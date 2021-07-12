19 полицейских получили травмы после финального матча Евро-2020
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Полиция Лондона заявила, что при охране порядка во время финала было арестовано 49 человек, а 19 полицейских получили травмы.
Болельщики вступали в столкновения друг с другом и с официальными лицами, устраивали погромы и врывались в зону периметра стадиона «Уэмбли» перед началом матча.
«Этим людям должно быть стыдно за себя. Они не фанаты, а бандиты. Мы желаем здоровья нашим пострадавшим коллегам», — говорится в заявлении пресс-службы полиции Лондона.
Напомним, основное и дополнительное время финального матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти).
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