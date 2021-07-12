«Боже, спасибо, что осуществил мою мечту». Неймар выложил фото с финала Кубка Америки

Бразильский футболист Неймар выложил в «Инстаграм» фото с финальной встречи Кубка Америки, в котором его команда уступила сборной Аргентины со счётом 0:1.
«Спасибо, бог… спасибо за то, что заставил меня испытать это чувство, спасибо за то, что заставил меня осуществить эту мечту — носить эту футболку. Спасибо за всё! Я люблю тебя, бог, я люблю тебя, Бразилия», — подписал фотографию Неймар.
Публикация доступна в «Инстаграме» Неймара.
Финальный матч прошёл в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Единственный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.
Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.
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