«Зенит» поздравил Манчини с победой на Евро-2020
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Футбольный клуб «Зенит» поздравил главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на чемпионате Европы — 2020.
«Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала своё футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти. Золотые медали были по праву завоёваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле проявил свои лучшие качества.
С заслуженной победой!», — написали на официальном сайте «Зенита».
Напомним, что Роберто Манчини возглавлял питерский клуб с июня 2017-го по май 2018-го.
Сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии и во второй раз в истории стала триумфатором континентального первенства.
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