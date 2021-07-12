«Зенит» поздравил Манчини с победой на Евро-2020

Футбольный клуб «Зенит» поздравил главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на чемпионате Европы — 2020.

«Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала своё футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти. Золотые медали были по праву завоёваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле проявил свои лучшие качества.



С заслуженной победой!», — написали на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что Роберто Манчини возглавлял питерский клуб с июня 2017-го по май 2018-го.

Сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии и во второй раз в истории стала триумфатором континентального первенства.