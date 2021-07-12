Гарри Кейн: будет больно ещё долгое время, но это не конец
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Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы — 2020.
«Прошлая ночь причиняет боль. Она будет сопровождать нас ещё долгое время. Но мы зашли так далеко и преодолели так много барьеров, что это не может быть концом. Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе перегруппируемся к чемпионату мира. Спасибо за всю вашу поддержку этим летом», — написал Кейн в своём «Твиттере».
Сборная Англии в первые в истории вышла в финал чемпионата Европы. В решающей встрече с командой Италии англичане открыли счёт, но не сумели удержать преимущество, завершив встречу в основное и дополнительное время вничью. В серии пенальти сильнее оказались итальянцы.
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