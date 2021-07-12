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«Зенит» интересуется хавбеком сборной Перу

«Зенит» интересуется хавбеком сборной Перу
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Полузащитник «Крус Асуль» и сборной Перу Йосимар Йотун может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает ESPN FC.

По информации источника, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Зенит». Санкт-петербургский клуб уже сделал официальное предложение о трансфере Йотуна. Отмечается, что интерес к полузащитнику также проявляют два клуба из Испании.

Йотун выступает за «Крус Асуль» с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах чемпионата Мексики и отдал одну результативную передачу. Ранее Йотун играл за перуанские клубы «Спортинг Кристал» и «Хосе Гальвес», бразильский «Васко да Гама», шведский «Мальмё» и клуб MLS «Орландо Сити». С 2011 года хавбек вызывается в национальную команду Перу.

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