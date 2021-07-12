МВД завершило расследование уголовного дела по матчу «Чайка» — «​Черноморец»

Следственный департамент МВД России окончил предварительное расследование первого в России уголовного дела, возбуждённого по итогам договорного матча. Речь идёт о встрече «Чайка» — «Черноморец» (3:1), который состоялся в 2019 году.



«В ходе следствия установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.



Тренер «Черноморца» убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. Согласно экспертному заключению технического комитета Российского футбольного союза, в ходе матча футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность игрокам команды противника свободно провести атаки. В результате футболисты «Чайки» одержали победу со счётом 3:1», — сообщает пресс-служба МВД.



Следователи провели более 150 допросов и очных ставок, совместно с оперативными сотрудниками ГУЭБиПК осуществили более 40 обысков и выемок документов. Следственные действия проведены в офисах футбольных клубов, по местам жительства игроков, руководителей спортивных команд и других подозреваемых.



«Бывшим тренеру и шестерым игрокам команды «Черноморец» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.184 УК РФ. В отношении них избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым заместителем генерального прокурора РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» продолжается», — говорится в сообщении.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ранее вынес вердикт по участию «Чайки» в матчах неспортивного характера. Клуб из Песчанокопского был понижен из ФНЛ в ПФЛ.