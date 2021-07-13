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«Байер» вслед за Лунёвым подписал молодого таланта «ПСЖ»

«Байер» вслед за Лунёвым подписал молодого таланта «ПСЖ»
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Леверкузенский «Байер» оформил ещё один летний трансфер. Вслед за Андреем Лунёвым из «Зенита» стан «фармацевтов» пополнил левый защитник «Пари Сен-Жермен» Митчел Баккер, информирует официальный сайт немецкого клуба.

Баккер подписал с «Байером» контракт до 30 июня 2025 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Митчел Баккер — технически подкованный и динамичный фланговый игрок, чей набор качеств идеально подходит «Байеру 04». Он всё ещё молод и способен развиваться, но уже приобрёл высочайший уровень опыта в ведущем европейском клубе. Митчел был важным игроком для «ПСЖ», особенно под руководством тренера Томаса Тухеля, он повысит уровень нашей команды. Мы уверены, что его ждёт большое будущее», — сказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.

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