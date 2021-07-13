Украинский голкипер «Реала» Лунин может отправиться в очередную аренду
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в испанском «Овьедо» на правах аренды, информирует RTPA.
Лунин уже был в аренде в «Овьедо» с января по июль 2020 года. Андрей положительно смотрит на возвращение в клуб Сегунды, несмотря на интерес к нему со стороны «Гранады», которая выступает в Примере. Руководство «Реала» готово отпустить Лунина в аренду, так как тренерский штаб команды не рассчитывает на него в грядущем сезоне.
Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года. Ранее Лунин уже выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».
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