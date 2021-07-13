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В Лондоне убирают горы мусора после финала Евро-2020. Видео

В Лондоне убирают горы мусора после финала Евро-2020. Видео
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Болельщики сборной Англии замусорили улицы Лондона в день финального матча чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Италии (1:1, 2:3 пен).

Городские службы принялись убирать горы мусора, в основном состоящие из пивных банок и бутылок. В некоторых местах земля оказалась покрыта равномерным слоем мусора.

Видео уборки Лондона:

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

Италия выиграла свой второй трофей чемпионата Европы спустя 53 года после первого титула (1968). Это самый большой промежуток для одной сборной в истории соревнований.

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