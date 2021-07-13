Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Шотландии предложили наградить Манчини гражданством за победу над Англией в финале Евро

Шотландская газета The National предложила наградить главного тренера сборной Италии Роберто Манчини гражданством страны за победу над Англией в финале чемпионата Европы – 2020 (1:1, 3:2 по пенальти).

«Сделайте Роберто Брюса (Роберт I Брюс – король Шотландии, который боролся за независимость от Англии. – Прим. «Чемпионата») почетным гражданином Шотландии. Призываем читателей The National поспособствовать награждению Манчини за заслуги перед Шотландией», — написала The National в «Твиттере», разместив фотографию Манчини на обложке нового выпуска.

Напомним, шотландская газета The National поместила на обложку недавнего номера главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в образе Уильяма Уоллеса, главного героя фильма «Храброе сердце».

«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда», — говорится в надписи на обложке.

«Храброе сердце» — фильм, рассказывающий о борьбе Шотландии за независимость против английского господства. Главный герой фильма — Уильям Уоллес, предводитель шотландцев, его роль исполнил Мел Гибсон.

Позже стало известно, что Манчини сохранил и забрал с собой из Великобритании выпуск шотландской газеты, которая поместила его на обложку в образе главного героя «Храброго сердца».