Okko эксклюзивно покажет 20 товарищеских матчей команд из европейских топ-чемпионатов. Обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» смогут посмотреть игры без дополнительной платы.

В числе матчей, которые эксклюзивно покажет «Okko Спорт», игра лондонского «Арсенала» с «Хайберниан» 13 июля, мюнхенской «Баварии» с «Кёльном» 17 июля, дортмундской «Боруссии» с «Атлетик Бильбао» 24 июля, «Лацио» с «Падовой» 27 июля, «Астон Виллы» с «Севильей» 8 августа, «Милана» с «Панатинаикосом» 14 августа и другие.

«Начало нового сезона английской Премьер-лиги и чемпионата Испании, доступных эксклюзивно на «Okko Спорт», всё ближе. Мы стремимся сделать так, чтобы у наших подписчиков был доступ к красивому футболу круглый год, поэтому в период ожидания старта сезона предлагаем всем посмотреть товарищеские матчи клубов из ключевых европейских лиг», — сказал генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.

До 31 августа действует специальное предложение – 365 дней футбола стоят 3990 рублей, а весь спорт – 4990 рублей. После 31 августа цены подписок составят 5490 и 6490 рублей соответственно. Для обладателей действующих годовых подписок цена при автопродлении будет на 1000 рублей ниже.