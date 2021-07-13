«Интер» представил необычную домашнюю форму на сезон-2021/2022

Миланский «Интер» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы на сезон-2021/2022.
Вместо традиционных вертикальных чёрных и синих полос на экипировке присутствует необычный узор, сделанный в синем и тёмно-синем цветах. Чёрными сделали воротник и манжеты. Эмблема выполнена в золотом цвете — вероятно, в честь чемпионства. Техническим спонсором нерадзурри является американская фирма Nike.
Фото: «Твиттер» ФК «Интер»
«Интер» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. После окончания кампании главный тренер Антонио Конте покинул клуб из-за разногласий с руководством. Его преемником стал Симоне Индзаги, который должен был продлить контракт с «Лацио», но передумал и возглавил миланскую команду.
- 13 июля 2021
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