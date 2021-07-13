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Источник: ФИФА наложила трансферный запрет на украинский клуб

Источник: ФИФА наложила трансферный запрет на украинский клуб
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ФИФА наложила трансферный запрет на «Минай», сообщает Sportarena.com.

По информации источника, причиной санкций в отношении украинского клуба стала невыплата платежа солидарности за бывшего футболиста команды Мислава Матича. Палата споров ФИФА запретила «Минаю» регистрировать и заявлять игроков в течение следующих трёх трансферных окон. Запрет будет действовать до полного выполнения украинским клубом установленных обязательств.

Матич играл в составе «Миная» в сезоне-2020/2021 и принял участие в 24 матчах украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Минай» может вернуться в УПЛ после снятия с турнира донецкого «Олимпика». Напомним, ужгородский клуб покинул элитный дивизион страны по итогам прошлого сезона.

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