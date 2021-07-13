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Полиция задержала подозреваемого в расистском оскорблении Рашфорда. Это детский тренер

Полиция задержала подозреваемого в расистском оскорблении Рашфорда. Это детский тренер
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Английская полиция задержала мужчину, подозреваемого в написании расистского твита о нападающем сборной Англии Маркусе Рашфорде, сообщает Sky Sports.

Полиция, расследующая расистский твит, задержала 50-летнего жителя Повика, однако позднее он был отпущен под подписку. Выяснилось, что оскорбительный твит появился на аккаунте детского футбольного тренера. Он утверждает, что его страница была взломана.

Напомним, основное и дополнительное время матча между сборными Англии и Италии в финале Евро завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.

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