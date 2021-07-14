«Означает ли это, что моя жизнь стоит меньше?». Футболистка-лесбиянка раскритиковала УЕФА

Футболистка «Челси» Магдалена Эрикссон, которая является лесбиянкой, выступила с критикой УЕФА после того, как организация запретила использовать радужный флаг на матчах Евро-2020.

«Означает ли это, что моя жизнь стоит меньше, чем чья-то ещё? Меньше той, кто ведёт другой образ жизни. Это пугает. Общество не всегда движется вперёд и делает новые шаги. Евро предоставил УЕФА такую огромную платформу для того, чтобы заявить о своей позиции, дав понять, что все люди равны и что права человека не подлежат обсуждению. Тем не менее, по сей день в 2021 году в мире не принято любить того человека, которого я люблю. Надеюсь, однажды футбол станет средой, в которой футболист-мужчина будет чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы выйти и сказать миру, что он гей… этот момент явно не сейчас», — приводит слова Эрикссон Daily Mail со ссылкой на The Athletic.

Также На матчах 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 в Санкт-Петербурге и Баку были запрещены рекламные баннеры в радужной расцветке.

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