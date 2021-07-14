Ракицкий высказался о критике в адрес игроков сборной Украины, говорящих на русском языке

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, ранее выступавший за сборную Украины, прокомментировал жёсткую критику в адрес футболистов национальной команды, дававших интервью на русском языке во время чемпионата Европы — 2020.



«А что в этом такого? Не могу понять. Дело футболистов выходить, играть и радовать страну. Кто-то сказал, что через девять месяцев на Украине будет всплеск рождаемости. К этому надо стремиться и радоваться за ребят. Не имеет значения, на каком языке говоришь», — сказал Ракицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



На Евро-2020 сборная Украины с третьего места вышла из группы, в 1/8 финала одолела Швецию (2:1 ДВ), а затем разгромно проиграла Англии (0:4) в четвертьфинале.