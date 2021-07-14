Алексей Березуцкий прокомментировал ситуацию с контрактом Алана Дзагоева

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, как обстоит ситуация с возможным продлением контракта Алана Дзагоева.



«У Алана Дзагоева в прошлой игре воспалился ахилл, а теперь икра. С ним всё хорошо. Икра заболела после тренировки. С ним ничего страшного, он готов. Максимум два дня пауза и 16 числа вместе с командой он начинает работать. По Мухину — у него ещё со сборной побаливает голеностоп, но этому предосторожность, не более того.



Что касается контракта Дзагоева, я не знаю, он ведёт переговоры с клубом, я тоже жду. Это в первую очередь задача клуба и Алана договориться. Насколько я знаю, всё должно быть нормально. Это незаконченная новость. Всё зависит от руководства клуба и от Алана, этого может и не произойти, но на мой взгляд, всё должно быть хорошо», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

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