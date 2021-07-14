«Это была славная охота!» ЦСКА обратился к завершившему карьеру Вернблуму

ЦСКА обратился к бывшему полузащитнику Понтусу Вернблуму, принявшему решение о завершении карьеры.
«Наш любимый викинг Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры. Это была славная охота! Спасибо тебе, Понтус, за чудесные годы, проведённые в Москве. Однажды красно-синий — всегда красно-синий», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Напомним, бывший игрок ЦСКА Понтус Вернблум завершил профессиональную карьеру. Летом 35-летний футболист перенесёт операцию на колене, после чего пройдёт длительный курс восстановления.
Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 годы. С армейцами швед трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и однажды Кубок страны. В ходе своей карьеры 35-летний хавбек также выступал за «Гётеборг» и «АЗ Алкмар».
- 14 июля 2021
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