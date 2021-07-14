УЕФА назвал лучший гол Евро-2020

УЕФА определил лучший гол чемпионата Европы согласно результатам голосования среди болельщиков. Зрители признали лучшим мячом турнира гол форварда сборной Чехии Патрика Шика в ворота сборной Шотландии (2:0).

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте «euro2020».

В топ-10 также попали следующие голы: