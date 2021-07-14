УЕФА назвал лучший гол Евро-2020
Поделиться
УЕФА определил лучший гол чемпионата Европы согласно результатам голосования среди болельщиков. Зрители признали лучшим мячом турнира гол форварда сборной Чехии Патрика Шика в ворота сборной Шотландии (2:0).
Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте «euro2020».
В топ-10 также попали следующие голы:
- Лоренцо Инсинье (Италия) — гол в ворота сборной Бельгии
- Поль Погба (Франция) — в ворота Швейцарии
- Лука Модрич (Хорватия) — в ворота Шотландии
- Кевин Де Брейне (Бельгия) — в ворота Дании
- Миккель Дамсгор (Дания) — в ворота Англии
- Альваро Мората (Испания) — в ворота Италии
- Андрей Ярмоленко (Украина) — в ворота Нидерландов
- Федерико Кьеза (Италия) — в ворота Испании
- Криштиану Роналду (Португалия) — в ворота Венгрии.
Комментарии
- 14 июля 2021
-
19:26
-
19:24
-
19:21
-
19:00
-
18:55
-
18:43
-
18:37
-
18:32
-
18:18
-
18:11В Госдуме оценили проект реформы РПЛ Эксклюзив
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:47
-
17:31
-
17:31
-
17:26
-
17:19
-
17:12
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:26
-
16:12
-
15:54
-
15:45
-
15:44
-
15:17
-
15:09
-
15:00
-
14:59
-
14:51
-
14:42
-
14:40
-
14:19
Партнерский контент