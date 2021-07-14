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УЕФА назвал лучший гол Евро-2020

УЕФА назвал лучший гол Евро-2020
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УЕФА определил лучший гол чемпионата Европы согласно результатам голосования среди болельщиков. Зрители признали лучшим мячом турнира гол форварда сборной Чехии Патрика Шика в ворота сборной Шотландии (2:0).

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте «euro2020».

В топ-10 также попали следующие голы:

  • Лоренцо Инсинье (Италия) — гол в ворота сборной Бельгии
  • Поль Погба (Франция) — в ворота Швейцарии
  • Лука Модрич (Хорватия) — в ворота Шотландии
  • Кевин Де Брейне (Бельгия) — в ворота Дании
  • Миккель Дамсгор (Дания) — в ворота Англии
  • Альваро Мората (Испания) — в ворота Италии
  • Андрей Ярмоленко (Украина) — в ворота Нидерландов
  • Федерико Кьеза (Италия) — в ворота Испании
  • Криштиану Роналду (Португалия) — в ворота Венгрии.
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