«Сочи» вырвал победу у «Химок» на предсезонном турнире

Во встрече Кубка Матч Премьер «Сочи» переиграл «Химки». Матч проходил на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершился со счётом 3:2.
На 13-й минуте счёт открыл защитник сочинцев Родригао. Кристиан Нобоа в касание выполнил подачу в штрафную, где Родригао, опередив соперника, головой направил мяч в ворота. На 63-й минуте Сенин Себай забил ответный мяч. Химчане быстро разыграли стандарт, выполнив заброс из глубины. Себай подхватил атаку, забрался в штрафную и пробил — мяч от ноги защитника влетел в ворота.
Спустя пять минут Кирилл Заика вывел «Сочи» вперёд. Никита Бурмистров сделал передачу в лицевую, откуда Артур Юсупов забросил мяч во вратарскую, а Заика уже поразил цель. Камран Алиев сравнял счёт на 74-й минуте. Артём Соколов от правого края штрафной низом прострелил в центр, откуда Алиев ударом в касание переправил мяч в сетку ворот. На 80-й минуте Юсупов подобрал мяч в штрафной, улучшил позицию и с правой нанёс шикарный удар точно под дальнюю штангу — 3:2.
В первом матче турнира «Сочи» проиграли «Спартаку» (0:4), а «Химки» — «Рубину» (0:1).
- 14 июля 2021
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