Экс-игрок «Спартака» заключил контракт с немецким клубом

Защитник Малькольм Баду заключил контракт с немецким клубом «Энерги», сообщает пресс-служба команды.



«Мы внимательно изучили Малькольма. Он отлично проявил себя на тренировках, а также в двух контрольных матчах, и быстро интегрировался в команду. Малькольм привносит в нашу игру скорость и динамику, а это именно то, что нам нужно. Мы рады, что смогли заключить контракт», — отметил спортивный директор «Энерги» Максимилиан Циммер.

Фото можно посмотреть на странице «Энерги» в «Инстаграме».

Напомним, Баду покинул «Спартак» в январе текущего года. За полтора сезона в «Спартаке-2» Малькольм провёл в Футбольной национальной лиге 24 матча, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. За основную команду красно-белых защитник не провёл ни одной встречи, но несколько раз попадал в заявку на матчи Российской Премьер-Лиги.