В «Рубине» прокомментировали информацию об интересе к Алану Дзагоеву

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ранее работавший в ЦСКА, прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к полузащитнику Алану Дзагоеву.

«Алан Дзагоев? А кто это? Не знаю такого футболиста. Если говорить серьёзно, то было бы некрасиво вести переговоры за спиной у ЦСКА. Мы их не ведём и вести не будем», — передаёт слова Яровинского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, срок действия контракта Дзагоева с ЦСКА истёк в июне, однако футболист отправился с клубом на сборы в Австрию. Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА. В минувшем сезоне футболист провёл 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан сыграл 375 матчей, забил 77 голов и отдал 90 голевых передач.