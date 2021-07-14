«Знамя Труда» подписало контракт с игроком, отсидевшим более 5 лет за смертельное ДТП
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ФК «Знамя Труда», выступающий в ПФЛ, объявил о подписании контракта с 28-летним полузащитником Александром Ильиным, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Ильин — воспитанник «Спартака». Выступал за московское «Динамо» и «Сахалин». В 2015 году, будучи игроком петербургского «Динамо», стал виновником ДТП с человеческими жертвами.
Ильин на своем «Ауди» выехал на встречную полосу и протаранил пять автомобилей на Новоприозерском шоссе в Ленинградской области. В аварии погибли два человека. Судебно-медицинская экспертиза показала, что в момент ДТП Ильин находился в состоянии алкогольного опьянения. Спортсмена приговорили к 5 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии.
С февраля 2021 года Ильин был в составе крымского клуба «Кызылташ».
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