Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Знамя Труда» подписало контракт с игроком, отсидевшим более 5 лет за смертельное ДТП

«Знамя Труда» подписало контракт с игроком, отсидевшим более 5 лет за смертельное ДТП
Комментарии

ФК «Знамя Труда», выступающий в ПФЛ, объявил о подписании контракта с 28-летним полузащитником Александром Ильиным, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Ильин — воспитанник «Спартака». Выступал за московское «Динамо» и «Сахалин». В 2015 году, будучи игроком петербургского «Динамо», стал виновником ДТП с человеческими жертвами.

Ильин на своем «Ауди» выехал на встречную полосу и протаранил пять автомобилей на Новоприозерском шоссе в Ленинградской области. В аварии погибли два человека. Судебно-медицинская экспертиза показала, что в момент ДТП Ильин находился в состоянии алкогольного опьянения. Спортсмена приговорили к 5 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии.

С февраля 2021 года Ильин был в составе крымского клуба «Кызылташ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021