Киевское «Динамо» использует в рекламе продажи абонементов фото фанатов московского клуба
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Киевское «Динамо» допустило ошибку в рекламе продажи сезонных абонементов на матчи украинской Премьер-лиги и Кубка страны.
На рекламном баннере было использовано фото фанатской трибуны не киевского, а московского «Динамо». Ошибка вызвала недовольство среди болельщиков украинской команды.
«К руководству клуба только один вопрос: дизайнера уволят, или вы окончательно потеряли чувство реальности?» — говорится в сообщении, опубликованном на странице ультрас киевского «Динамо» в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице ультрас киевского «Динамо» в «Фейсбуке».
Киевское «Динамо» набрало в 26 матчах 65 очков и стало чемпионом Украины по итогам сезона-2020/2021. В тройку лидеров турнира вошли донецкий «Шахтёр» (54) и луганская «Заря» (50).
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