РФС намерен назначить нового главного тренера сборной России в течение недели

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о позиции главного тренера сборной России, остающейся свободной после отставки Станислава Черчесова.



«Мы планируем завершить поиски тренера, провести переговоры и подписать контракт до начала чемпионата России (1-й тур стартует 23 июля. — Прим. «Чемпионата»). Мы не исходим из того, какой у человека паспорт — у нас цель подписать контракт с тренером исходя из целей и задач», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, сборная России провалилась на чемпионате Европы — 2020. Национальная команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Подопечные Черчесова разгромно проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4) и одолели финнов со счётом 1:0. Финляндии и Дании сборная уступила по дополнительным показателям.

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