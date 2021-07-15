РФС намерен назначить нового главного тренера сборной России в течение недели

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о позиции главного тренера сборной России, остающейся свободной после отставки Станислава Черчесова.
«Мы планируем завершить поиски тренера, провести переговоры и подписать контракт до начала чемпионата России (1-й тур стартует 23 июля. — Прим. «Чемпионата»). Мы не исходим из того, какой у человека паспорт — у нас цель подписать контракт с тренером исходя из целей и задач», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сборная России провалилась на чемпионате Европы — 2020. Национальная команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Подопечные Черчесова разгромно проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4) и одолели финнов со счётом 1:0. Финляндии и Дании сборная уступила по дополнительным показателям.
- 15 июля 2021
-
13:48
-
13:44
-
13:27
-
13:25
-
13:14
-
13:12
-
13:10
-
13:05
-
13:04
-
12:57
-
12:51
-
12:50
-
12:50
-
12:44
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:28
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
11:37
-
11:20
-
11:15
-
11:01
-
10:50
-
10:46
-
10:43
-
10:27
-
10:26
-
10:01
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:20