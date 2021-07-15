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Футболисты сборной Англии получили более 12 тыс. оскорбительных сообщений во время Евро

Футболисты сборной Англии получили более 12 тыс. оскорбительных сообщений во время Евро
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Футболисты сборной Англии подверглись серьёзной критике во время чемпионата Европы — 2020, несмотря на выход в финал.

Как сообщает Daily Mail, в ходе турнира и после поражения в решающем матче игроки английской национальной команды суммарно получили свыше 12,5 тысяч негативных сообщений в социальных сетях. В них содержались оскорбления на расовой и религиозной почве, а также угрозы, в том числе членам семьи.

Сборная Англии на Евро-2020 заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. В плей-офф подопечные Гарета Саутгейта победили Германию (2:0), разгромили Украину (4:0) и одолели Данию (2:1 ДВ). В финальном матче английская национальная команда уступила Италии в серии пенальти (1:1, 2:3 пен.).

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