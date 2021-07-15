Орлов: все говорят, что «Спартак» — чемпион, громит соперников — 8:0. Это не показатель

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об убедительных результатах московского «Спартака» на предсезонном турнире. Напомним, на Кубке Матч Премьер красно-белые добыли две разгромные победы подряд: в матче с «Сочи» (4:0) и в матче с «Рубином» (4:0).
«Все эти контрольные матчи не показательны. Сейчас «Спартак» вон громит соперников — 8:0 за два матча. И все говорят: «Ну всё, „Спартак“ — чемпион». Вы помните, как зимой «Спартак» выиграл подобный турнир? А потом раз — и не пошло. Как сказал Федун, на расслабоне сейчас играют. Календарные матчи носят другой характер. Кстати, «Спартак» в первом матче будет играть с «Рубином». Причём играют в Казани! Слуцкий подготовится. 0:4 — хороший душ для «Рубина», поэтому там будет борьба за очки. Но тем интереснее, болельщики от этого выигрывают", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 15 июля 2021
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