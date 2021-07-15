Сауль пожаловался болельщику, что его выгоняют из «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес пожаловался одному из болельщиков, что его выгоняют из мадридского клуба, информирует Cadena Ser.

После тренировки, на которой Сауль работал отдельно от команды, он подошёл к группе фанатов, чтобы сфотографироваться и раздать автографы. В момент коммуникации с игроком один из фанатов поинтересовался про уход Ньигеса из «Атлетико», на что футболист с улыбкой ответил: «Они меня выгоняют, друг».

Напомним, ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» продолжают прорабатывать детали возможного обмена звёздными футболистами, в рамках которого состав сине-гранатовых может пополнить 26-летний испанский полузащитник Сауль Ньигес, а в обратном направлении готов проследовать французский форвард Антуан Гризманн.

В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. На счету 26-летнего Сауля два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико».