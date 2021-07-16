«Краснодар» представил игровую форму на будущий сезон. Фото

«Краснодар» показал игровую форму для сезона-2021/2022. Техническим спонсором формы является фирма Puma. Комплект выполнен в традиционных клубных цветах.

«Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки. Композицию дополняют логотип Puma, герб клуба и номер игрока.

В Академии «Краснодара» воспитываются яркие футбольные таланты. Академия руководствуется видением, которое может изменить будущее футбола в России: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Именно этой идеей вдохновлён выездной комплект.



Дизайн составляют ярко-бирюзовые цвета, представленные в Академии. Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звёзд», — говорится на сайте клуба.

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Краснодара».