«Краснодар» представил игровую форму на будущий сезон. Фото

«Краснодар» показал игровую форму для сезона-2021/2022. Техническим спонсором формы является фирма Puma. Комплект выполнен в традиционных клубных цветах.
«Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки. Композицию дополняют логотип Puma, герб клуба и номер игрока.
В Академии «Краснодара» воспитываются яркие футбольные таланты. Академия руководствуется видением, которое может изменить будущее футбола в России: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Именно этой идеей вдохновлён выездной комплект.
Дизайн составляют ярко-бирюзовые цвета, представленные в Академии. Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звёзд», — говорится на сайте клуба.
Фото можно посмотреть в "твиттере" «Краснодара».
- 16 июля 2021
-
10:57
-
10:54
-
10:43
-
10:42
-
10:32
-
10:25
-
10:01
-
09:55
-
09:49
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:31
-
07:19
-
07:02
-
06:06
-
05:50
-
05:29
-
04:46
-
04:33
-
04:01
-
03:39
-
03:19
-
03:02
-
02:47
-
02:26
-
02:17
-
02:06
-
01:23