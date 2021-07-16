Клинтон Н’Жье: после видео где-то полгода не общался с мамой. Боялся звонков, было стыдно

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье рассказал о последствиях интимного видео со своим участием, появившегося в Сети после перехода в стан бело-голубых.
«Ух, сложный момент, очень сложный. Долгое время я не общался с мамой, где-то полгода. Через какое-то время начали переписываться, но звонков я боялся, так было стыдно. Мне было тяжело с близкими людьми, чья реакция реально волновала. Мною были разочарованы. Тогда я ограничил контакты. Тем более, было не до позитива из-за девушки: ей приходилось ещё труднее. Насколько труднее, мне до сих пор неловко говорить. Другой бы пропал вообще отовсюду, исчез — а как мне, если уже была дочь, которую нужно обеспечивать?
Ценю, как клуб подошёл к ситуации. Мы деликатно её обсудили, и я увидел доверие к себе даже в таком жутком положении. Команде и клубу объяснил, что видео уже сто лет, снято оно задолго до трансфера в «Динамо». Никто из парней не травил», — цитирует Н’Жье Sport24.
- 16 июля 2021
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