Форвард «Динамо» Н’Жье: «Спартак» и ЦСКА ко мне обращались

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье рассказал об интересе со стороны других российских клубов до перехода в стан бело-голубых.



«Про «Краснодар» не слышал, а «Спартак» и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вёл — агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву. «Динамо» — другое дело, их вариант был самым убедительным. Теперь-то я знаю, как важно для «Динамо» противостояние со «Спартаком». Каждый раз я мотивирован на дерби и жду ближайшего противостояния.



Мне и тогда нравился этот проект «Динамо», и сейчас. Поначалу были сложности — из-за Кубка африканских наций у меня почти не было предсезонки, я не работал в общей группе. Из отпуска — он продлился всего 10 дней — я приехал почти сразу же на поле, когда чемпионат уже стартовал. Пришлось готовиться самому и параллельно играть», — цитирует Н’Жье Sport24.

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