Михаил Игнатов: «Спартак» будет ещё прибавлять, чтобы выиграть чемпионат России

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями от межсезонья, а также рассказал о впечатлениях от главного тренера Руя Витории.



«Мои ассисты? Это всё не просто так. Добиваюсь этого с командой, всё отражается на табло. Дважды победили со счётом 4:0, от игры к игре прогрессируем. Но и я, и вся команда будем ещё расти и прибавлять, чтобы выиграть чемпионат России и выше забраться в еврокубках.



Тренер ко всем хорошо относится, со всеми хорошо общается, помогает. Все, кто выходит, показывают неплохую игру, пока всё идёт хорошо. Подходит ли мне схема с «десяткой»? Честно, без разницы. Я уже в стольких схемах поиграл, что уже не имеет значения.



С кем лучше сыграть в квалификации Лиги чемпионов? Все клубы хорошие, с нетерпением ждём жеребьёвки», — сказал Игнатов в интервью пресс-службе клуба.