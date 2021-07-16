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Михаил Игнатов: «Спартак» будет ещё прибавлять, чтобы выиграть чемпионат России

Михаил Игнатов: «Спартак» будет ещё прибавлять, чтобы выиграть чемпионат России
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями от межсезонья, а также рассказал о впечатлениях от главного тренера Руя Витории.

«Мои ассисты? Это всё не просто так. Добиваюсь этого с командой, всё отражается на табло. Дважды победили со счётом 4:0, от игры к игре прогрессируем. Но и я, и вся команда будем ещё расти и прибавлять, чтобы выиграть чемпионат России и выше забраться в еврокубках.

Тренер ко всем хорошо относится, со всеми хорошо общается, помогает. Все, кто выходит, показывают неплохую игру, пока всё идёт хорошо. Подходит ли мне схема с «десяткой»? Честно, без разницы. Я уже в стольких схемах поиграл, что уже не имеет значения.

С кем лучше сыграть в квалификации Лиги чемпионов? Все клубы хорошие, с нетерпением ждём жеребьёвки», — сказал Игнатов в интервью пресс-службе клуба.

«Спартак» летом забивает много и красиво. Но главное достижение Витории – вовсе не атака «Спартак» летом забивает много и красиво. Но главное достижение Витории – вовсе не атака
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