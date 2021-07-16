Михаил Игнатов: «Спартак» будет ещё прибавлять, чтобы выиграть чемпионат России

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями от межсезонья, а также рассказал о впечатлениях от главного тренера Руя Витории.
«Мои ассисты? Это всё не просто так. Добиваюсь этого с командой, всё отражается на табло. Дважды победили со счётом 4:0, от игры к игре прогрессируем. Но и я, и вся команда будем ещё расти и прибавлять, чтобы выиграть чемпионат России и выше забраться в еврокубках.
Тренер ко всем хорошо относится, со всеми хорошо общается, помогает. Все, кто выходит, показывают неплохую игру, пока всё идёт хорошо. Подходит ли мне схема с «десяткой»? Честно, без разницы. Я уже в стольких схемах поиграл, что уже не имеет значения.
С кем лучше сыграть в квалификации Лиги чемпионов? Все клубы хорошие, с нетерпением ждём жеребьёвки», — сказал Игнатов в интервью пресс-службе клуба.
- 16 июля 2021
-
17:10
-
16:54
-
16:53
-
16:52
-
16:20
-
16:14
-
16:05
-
16:03
-
15:45
-
15:44
-
15:23
-
15:07
-
14:25
-
14:15
-
14:05
-
13:59
-
13:57
-
13:39
-
13:28
-
13:07
-
13:02
-
12:58
-
12:43
-
12:42
-
12:32
-
12:01
-
12:00
-
11:36
-
11:36
-
11:12
-
10:57
-
10:54
-
10:43
-
10:42
-
10:32