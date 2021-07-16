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Аршавин объяснил, почему не советует молодым игрокам иметь дело с его бывшим агентом

Аршавин объяснил, почему не советует молодым игрокам иметь дело с его бывшим агентом
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как относится к своему бывшему агенту Деннису Лахтеру.

«С одной стороны, могу сказать ему спасибо. Без него трансфер в «Арсенал» не состоялся бы. Но когда ко мне подходят игроки и спрашивают, иметь ли с ним дело, я говорю, что не надо. Есть вероятность, что захочет обмануть. Он подал на меня в суд. Потребовал с меня много денег. Если бы это не являлось обманом, то суд выиграл бы он. А так выиграл я. За что он требовал деньги? Никто не понимал, за что.

На самом деле это не было смешно. Вот помещение, сидят четыре его адвоката, два моих. Панель эта ещё, где три судьи. Перекрёстный допрос на английском, показания из Италии даже снимали. Каждый день шёл суд. Было напряжённо. «Зенит» меня отпустил на трое суток, а оставшиеся два дня без меня докатывали. Неприятно, когда с тебя пытаются списать приличную сумму непонятно за что», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.

«100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин «100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин
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