ЦСКА заинтересован в переходе уругвайского защитника Гастона Сильвы

Уругвайский защитник Гастон Сильва заинтересовал московский ЦСКА, сообщает итальянское издание Calciomercato. Игрок находится в статусе свободного агента.



Футболист является воспитанником уругвайского клуба «Дефенсор». Также игрок защищал цвета «Торино», «Гранады», «Индепендьенте». Сезон-2020/2021 защитник провёл в испанской «Уэске». Гастон Сильва сыграл 14 матчей и заработал две жёлтые карточки. Также футболист вызывался в сборную Уругвая. На его счету 19 матчей и две результативные передачи в футболке национальной команды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в € 1,2 млн.



Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002. 14 июля красно-синие завершили второй тренировочный сбор, который проходил в Австрии. 19 июля ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч.

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