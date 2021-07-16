Топ-клубы АПЛ поборются за полузащитника «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар близок к переезду на Туманный Альбион. Основными претендентами на него считаются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур», информирует ESPN.

«Ливерпуль» видит в Ауаре замену ушедшему Вейналдуму, «Манчестер Юнайтед» путём приобретения Уссема хочет перестраховаться на случай ухода Поля Погба. Сам полузащитник «Лиона» больше склоняется к вариантам с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось, что Ауар разочарован уходом форварда Мемфиса Депая из «Лиона» в «Барселону» на правах свободного агента. Теперь он сам планирует перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что в подписании хавбека заинтересованы «Бавария» и «Ювентус».

В завершившемся сезоне Ауар провёл 30 матчей в Лиге 1 и забил семь голов. Полузащитник является воспитанником «Лиона». К взрослому составу игрок стал привлекаться с 2017 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 42 млн. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2023 года.