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ЦСКА и «Динамо» связывались с агентом уругвайского защитника Гастона Сильвы

ЦСКА и «Динамо» связывались с агентом уругвайского защитника Гастона Сильвы
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Хуан Мануэль Арандилья, который является агентом защитника Гастона Сильвы, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны ЦСКА и «Динамо».

«Интерес к Гастону из России? Это правда. ЦСКА и «Динамо» связывались со мной по поводу Сильвы. Мы очень заинтересованы в том, чтобы играть в России», – цитирует Арандилью Metaratings.

Футболист является воспитанником уругвайского клуба «Дефенсор». Также игрок защищал цвета «Торино», «Гранады», «Индепендьенте». Сезон-2020/2021 защитник провёл в испанской «Уэске». Гастон Сильва сыграл 14 матчей и заработал две жёлтые карточки. Также футболист вызывался в сборную Уругвая. На его счету 19 матчей и две результативные передачи в футболке национальной команды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в € 1,2 млн.

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