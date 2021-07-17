Себастьян Ларссон завершил карьеру в сборной Швеции, за которую выступал с 2008 года

Капитан сборной Швеции Себастьян Ларссон сообщил о завершении карьеры в национальной команде.



«Одно из самых сложных решений в карьере, но время пришло. Моей первой мечтой, когда я был маленьким, было однажды представлять Швецию на международном уровне. Не могу описать словами ту гордость, которую я чувствовал каждый раз, когда надевал футболку сборной. Пришло время передать ответственность следующему поколению, и я уверен в блестящем будущем шведского футбола. Буду поддерживать вас со стороны», — написал футболист в своём «инстаграме».



Последним турниром для Себастьяна Ларссона стал чемпионат Европы – 2020, на котором Швеция дошла до стадии 1/8 финала. Всего 36-летний полузащитник провёл за национальную команду 133 матча, забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи.

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