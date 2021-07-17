«Сассуоло» отклонил предложение «Ювентуса» о трансфере Локателли

Трансфер полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли в «Ювентус» может сорваться, сообщает Goal.com.



По информации источника, «Сассуоло» отклонил предложение «Ювентуса» о трансфере футболиста за € 30 млн. Клуб планирует получить за Локателли не менее € 40 млн. Отмечается, что стороны продолжают вести переговоры. Ранее стало известно, что Локателли согласовал условия личного контракта с туринским клубом. В услугах полузащитника также заинтересованы лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».



В минувшем розыгрыше Серии А Локателли забил четыре гола, отдал две голевые передачи и получил 11 жёлтых карточек, приняв участие в 34 играх чемпионата. Мануэль является воспитанником «Милана», за который выступал в первые годы профессиональной карьеры.

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