Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что Бэйл не будет играть за «Тоттенхэм» в новом сезоне

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что нападающий «Реала» Гарет Бэйл не будет выступать за английский клуб в новом сезоне.



«Гарет Бэйл не будет частью нашей команды», — приводит слова Санту Goal.com.



Бэйл перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и результативная передача в десяти играх в Лиге Европы. Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

«Тоттенхэм» в 38 матчах набрал 62 очка и занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.