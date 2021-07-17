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Нуну Эшпириту Санту – о будущем Кейна в «Тоттенхэме»: Гарри – наш игрок, и точка

Нуну Эшпириту Санту – о будущем Кейна в «Тоттенхэме»: Гарри – наш игрок, и точка
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту поделился мнением о будущем нападающего Гарри Кейна.

«У меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы Гарри хорошо восстановился и отдохнул. Когда он приедет, то почувствует, что должен взять на себя обязательство стать лучше. Мы амбициозны, мы хотим преуспеть и рассчитываем, что Гарри будет прогрессировать.

Гарри – наш игрок, и точка. Нет необходимости говорить о чём-то другом. Сейчас ему пора отдохнуть. Когда он вернётся, мы сможем обсудить его будущее. Я с нетерпением жду, когда он присоединится к команде», – цитирует Нуну Эшпириту Санту Sky Sports.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» может обратиться к альтернативным вариантам, если не удастся приобрести нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.

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