Воспитанник ЦСКА Максим Елеев перешёл в «Амкар»

Воспитанник ЦСКА Максим Елеев стал футболистом пермского «Амкара», сообщает пресс-служба клуба ПФЛ.



20-летний правый защитник Максим Елеев является воспитанником ЦСКА. Футболист играл за молодёжку армейцев, «Енисей» и «Акрон». Провёл 10 матчей в юношеской лиге УЕФА и забил три гола: два — в ворота итальянской «Ромы», один — чешской «Виктории Плзень». Также защитник отыграл пять матчей за сборную России до 18 лет под руководством Александра Кержакова.



Ранее «Амкар» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге и впоследствии получил лицензию. В качестве основного поля команды значится крытый футбольный манеж, резервным заявлен стадион «Звезда».



«Амкар» был основан в 1994 году, на профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем. В Российской Премьер-Лиге выступал с 2004 по 2018 год.

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