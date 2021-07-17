Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это нереально». Тренер «Зенита» заявил, что не стал бы наставником «Спартака»

«Это нереально». Тренер «Зенита» заявил, что не стал бы наставником «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра ответил на вопрос, согласился ли бы он возглавить «Спартак».

«Главная новость этого года: Шамиль Газизов якобы предлагал мне возглавить «Спартак». Когда я это увидел, отправил Газизову ссылку. Мы очень долго смеялись. Это неправда. Я очень хорошо отношусь к Шамилю, именно он пригласил меня тренером в «Уфу». Мы всегда общались, но по-дружески. Я знаю, что у него была куча проблем в «Спартаке», которые требовалось решать. Мы друзья. Но он никогда не предлагал мне возглавить «Спартак».

Думаю, это нереально. Я очень близок с Сергеем Богдановичем Семаком, а Петербург практически мой родной город. Вскоре, кстати, должен получить российское гражданство.

Если наши отношения останутся такими же, то готов всю карьеру проработать помощником Семака. Мы думаем и работаем в одном направлении. Я его очень уважаю и благодарен за всё, что он для меня сделал. Пока он меня не уволит, буду рядом с ним», — сказал Вильям де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Тренер «Зенита»: долго смеялись с Газизовым над информацией о моём назначении в «Спартак» Тренер «Зенита»: долго смеялись с Газизовым над информацией о моём назначении в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021