«Это нереально». Тренер «Зенита» заявил, что не стал бы наставником «Спартака»

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра ответил на вопрос, согласился ли бы он возглавить «Спартак».



«Главная новость этого года: Шамиль Газизов якобы предлагал мне возглавить «Спартак». Когда я это увидел, отправил Газизову ссылку. Мы очень долго смеялись. Это неправда. Я очень хорошо отношусь к Шамилю, именно он пригласил меня тренером в «Уфу». Мы всегда общались, но по-дружески. Я знаю, что у него была куча проблем в «Спартаке», которые требовалось решать. Мы друзья. Но он никогда не предлагал мне возглавить «Спартак».



Думаю, это нереально. Я очень близок с Сергеем Богдановичем Семаком, а Петербург практически мой родной город. Вскоре, кстати, должен получить российское гражданство.



Если наши отношения останутся такими же, то готов всю карьеру проработать помощником Семака. Мы думаем и работаем в одном направлении. Я его очень уважаю и благодарен за всё, что он для меня сделал. Пока он меня не уволит, буду рядом с ним», — сказал Вильям де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.