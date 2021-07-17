«Он заслужил уважение». Артета поддержал Саку после незабитого пенальти в финале Евро-2020

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поддержал полузащитника лондонцев и сборной Англии Букайо Саку, который не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 — по пенальти).



«Сака в порядке. Конечно, у него были тяжёлые дни после того, что произошло в финале Евро-2020, но я думаю, что мы должны смотреть на всю картину целиком. Этот 19-летний парень участвовал почти во всех матчах АПЛ. Он был лучшим игроком сезона в „Арсенале“, он заслужил уважение и восхищение. Сака смог дойти до финала турнира, но не взял трофей, но я думаю, он обрёл гораздо больше. Он узнал, что такое хорошие и плохие моменты, и понял, что каждый болельщик „Арсенала“ и сборной Англии стоит за ним. Он должен гордиться тем, чего достиг», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

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