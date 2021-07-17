Экс-игрок «Краснодара» Андреас Гранквист завершил профессиональную карьеру

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист объявил о завершении профессиональной карьеры.



«Это были непростые годы. Я боролся и упорно работал, чтобы быть справедливым и по отношению к себе, и к партнёрам по команде. Разум хотел продолжать, но тело слишком часто давало знать о проблемах. В последнее время я много общался с представителями клуба, с семьёй, и много думал сам. Теперь всё решено. Я просто сделал своё дело. Пора повесить бутсы», — написал Гранквист на своей странице в «Инстаграме».

Гранквист выступал за «Краснодар» с 2013 по 2018 год. Последним клубом 36-летнего шведского защитника был «Хельсинборг». Ранее Гранквист выступал за «Гронинген» и «Дженоа». С 2006 года футболист вызывался в национальную команду Швеции.