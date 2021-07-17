Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ал. Мостовой: мы посмотрели на многие команды. По игре всех превосходит «Спартак»

Ал. Мостовой: мы посмотрели на многие команды. По игре всех превосходит «Спартак»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой после поражения «Локомотива» в матче за Суперкубок России 2021 с «Зенитом» (0:3) поделился мнением об игре российских команд в предсезонных матчах.

«За последнюю неделю мы посмотрели на много команд: «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Химки», «Сочи», «Динамо». На данный момент по игре пока «Спартак» превосходит всех. Что будет через неделю, никто не знает. «Локомотив» готовился к игре за Суперкубок. Они должны были понимать, что матч идёт 90 минут и нужно готовиться. Тем более, у них в сборных почти никого не было, два человека может быть. У «Зенита» больше игроков выступали за сборные», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дианой Валавичюте.

«Спартак» летом забивает много и красиво. Но главное достижение Витории – вовсе не атака «Спартак» летом забивает много и красиво. Но главное достижение Витории – вовсе не атака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021