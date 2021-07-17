Ал. Мостовой: мы посмотрели на многие команды. По игре всех превосходит «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой после поражения «Локомотива» в матче за Суперкубок России 2021 с «Зенитом» (0:3) поделился мнением об игре российских команд в предсезонных матчах.
«За последнюю неделю мы посмотрели на много команд: «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Химки», «Сочи», «Динамо». На данный момент по игре пока «Спартак» превосходит всех. Что будет через неделю, никто не знает. «Локомотив» готовился к игре за Суперкубок. Они должны были понимать, что матч идёт 90 минут и нужно готовиться. Тем более, у них в сборных почти никого не было, два человека может быть. У «Зенита» больше игроков выступали за сборные», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дианой Валавичюте.
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- 17 июля 2021
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