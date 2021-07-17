Червиченко: если бы от России на Евро выступал «Зенит», результат, возможно, был бы лучше

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру «Зенита» в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» (3:0).

«Не сказал бы, что тяжело смотреть наш футбол после Евро. У нас зря принижают и уровень нашего футбола, чемпионата и уровень наших игроков. Мне и Кубок Матч Премьер нравится, и Суперкубок сегодня — тоже неплохой матч получился. «Зенит» играл очень хорошо. Если бы на Евро командой выступал «Зенит», а не сборная, то вполне возможно, что результат был бы и лучше. Сегодняшний «Зенит» выглядел как будто и не было паузы, не было видно, что у многих игроков был отдых меньше месяца, они в большом порядке. Азмун хорош, Ерохин, да и вообще все. Даже Оздоев, который ничего не показал на чемпионате Европы, тут пропахал целое поле, ещё и в перекладину попал в концовке встречи.



Думаю, «Зенит» и «Спартак» как закончили прошлый чемпионат, так и сейчас это две главные команды, которые будут возглавлять таблицу РПЛ с первых туров. Пока «Зенит» играет очень хорошо, но и «Спартак» сейчас хороший. Единственное, когда «Рубин» проглотил трёшку от «Сочи», я засомневался, что уровень игроков в команде не такой сильный, и поэтому «Спартак» так хорошо выглядел. Но в последнем матче «Спартак» был больно хорошим. Те, кто должен быть быть уставшими: Зобнин, Соболев — на удивление очень хорошо себя проявили», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.